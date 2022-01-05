В Казахстані президент увів режим НС, уряд пішов у відставку

Очільник країни наказав запровадити регулювання цін на газ та паливо

Масові протести сколихнули Казахстан у перші дні 2022 року. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці через підвищення цін на газ та паливо.

Протести розпочалися у місті Жанаозен Мангістауської області Казахстану.

Під час протестів влада вивела на вулиці силовиків, які розганяли мітингарів резиновими палицями, водометами та сльозогінним газом.

Офіційно повідомляється про 200 затриманих у ході протестних акцій.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відреагував на акції протестів указом про запровадження режиму надзвичайного стану в Мангістауській та у місті Алмати. Режим НС діятиме до опівночі 19 січня.

Згодом Токаєв відправив у відставку уряд республіки на чолі з Аскаром Маміним. Своє рішення він озвучив у ході наради в Акорді. Натомість він поклав обов'язки прем'єр-міністра на міністра фінансів Аліхана Смаїлова.

Також президент звернувся до казахстанців у зв'язку зі ситуацією, що склалася в країні. Він закликав народ не піддаватися на провокації та розв'язувати всі питання у форматі мирного діалогу.

Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в тч в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице.

5 січня стало відомо, що аби притишити акції протестів Токаєв провів нараду з питань соціально-економічної ситуації в країні, на якій дав низку доручень щодо стабілізації соціально-економічної ситуації. Він доручив на пів року запровадити регулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель.

Також Токаєв доручив запровадити державне цінове регулювання із соціально значущих продовольчих товарів, розглянути необхідність запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення терміном на 180 днів.

У своєму Твіттері Токаєв повідомив, що уряд Казахстану "у межах даних йому повноважень з метою забезпечення стабільності країни ухвалив рішення знизити в Мангістауській області ціну за скраплений газ до 50 тенге за літр".

За даними місцевого видання Тengrinews, наразі протести у країні притихли. На вулицях Алмати чергують озброєні силовики, які посилено охороняють адміністративні будівлі. На проїжджій частині центральних вулиць силовики розмістили військову техніку. В'їзд у місто обмежений.

На тлі протестів у країні користувачі почали повідомляти про перебої у роботі соцмереж. В Алмати та деяких районах Нур-Султана було заблоковано інтернет, не працювали месенджери WhatsApp та Telegram.

Нагадаємо, раніше влада області з 1 січня підвищила ціну на скраплений газ з 60 тенге до 120 тенге за літр (7 грн 53 коп.).

Нагадаємо, 2020 року масові протести охопили сусідню з Казахстаном країну - Киргизстан. Там протестували проти результатів парламентських виборів, перемогу на яких отримали чотири провладні партії.

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