В Казахстане разместили карту Украины без Крыма. Киев готовит ноту протеста

Украина готовит ноту протеста из-за появления карты страны без Крыма на Astana art fest.

Украинская сторона готовит ноту протеста в связи с появлением карты страны без Крыма в рамках культурного проекта Astana art fest в Астане, сообщил временный проверенный в делах Украины в Казахстане Владимир Джиджора.

"Украина готовит ноту протеста в связи с признаками наличия нарушения территориальной целостности нашего государства, относительно карты Украины и нарушения государственного суверенитета нашего государства в связи с тем, что на другом шаре Крым пририсован к карте РФ. Центр мы проинформировали - администрацию президента, МИД Украины, Кабинет министров. Сейчас этот вопрос рассматривается", - сказал В.Джиджора журналистам в Астане во вторник.

Дипломат также рассказал, что подобные инциденты возникают периодически, посольство же, в свою очередь, тщательно отслеживает ситуацию. "Несколько дней тому, до саммита ШОС все было нормально и с картой страны в международно признанных границах - с Крымом. После саммита мы промониторили и увидели, что изменилось. Произошло нарушение международного права", - уточнил он. Украина отреагировала на "российский" Крым в британском издании

В.Джиджора также добавил, что украинское посольство сразу же обратилось к казахстанской стороне по данному факту.

Он уточнил, что на данный момент неизвестно, чья это была инициатива, однако посольство работает над выяснением всех обстоятельств дела. По его словам, художник, оформлявший шары, - не отвечает на телефонные звонки.

"Сейчас, помимо обращения в МИД Казахстана, к Акимату города Астана, мы также обратились к депутатам Меджлиса - это нижняя палата парламента, параллельно работаем по всем направлениям, чтобы эту проблему закрыть", - добавил В.Джиджора.

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