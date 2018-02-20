В Казахстане утвердили новую версию алфавита

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую редакцию национального алфавита на основе латиницы.

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, Назарбаев внес изменения в указ, который был подписан в конце октября 2017 года.

Согласно документу, полностью переход на латиницу должен завершиться к 2025 году.

В обновленной версии алфавита содержится меньше латинских букв с апострофами. Без апострофов будут употребляться буквы о, u, y, а также появились две двойные буквы - sh и ch.

Напомним, в апреле 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода с кириллического алфавита на латиницу.