В Казахстане задержан украинский журналист

Главный редактора сайт "Без брехні" Александр Гороховский был задержан в субботу, 15 сентября сотрудниками полиции в Казахстане во время проведения тренинга по фактчекингу (проверка достоверности информации). Об этом сообщает Factcheck.kz.

Отмечается, что сотрудниками полиции в городе Уральск был прерван тренинг по фактчеку, проводившийся при участии Александра Гороховского.

У журналиста была изъята миграционная карта и предъявлено обвинение в незаконной трудовой деятельности на территории Республики Казахстан. Суд назначен на понедельник, 17 сентября.

С Гороховским уже связался украинский консул. Журналисту назначили адвоката.

Сообщается, что украинца задержали из-за заявления некоего Талгата Катауова, который позвонил в полицию и сообщил "о том, что здесь проводится семинар об Украине".

Напомним, не так давно в Минске задержали главного редактора информационной компании "БелаПАН" Ирину Левшину.