В ходе протестов в Гамбурге перед G20 пострадали более сотни полицейских

Более сотни полицейских пострадали в четверг и в ночь на пятницу в стычках с протестующими, заполнившими Гамбург в преддверии открытия саммита G20. Как сообщает The Telegraph между антиглобалистами и полицией произошли столкновения. Правоохранители вынуждены были применить водометы для разгона протестующих.

Демонстранты бросали дымовые шашки и стеклянные бутылки в полицию. Чтобы усмирить толпу правоохранители в ответ использовали водометы.

Всего, по данным немецких властей, в акции протеста антиглобалистов принимают участие 8000 человек.

Для охраны общественного порядка в город стянуты 20 000 полицейских.

В результате столкновений были ранены 111 сотрудников полиции. Число пострадавших протестующих пока не известно, однако немецкие СМИ утверждают, что их много.

Напомним, в Гамбурге акция протеста против саммита G20 переросла в потасовку. На саммите G20 за рабочим завтраком Путин, Макрон и Меркель обсудят ситуацию в Украине.