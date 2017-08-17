В ходе восстановления контроля над тюрьмой в Венесеуели погибли 37 человек

В ночь на четверг, 17 июля, службы безопасности Венесуэлы провели ночной рейд в тюрьме города Пуэрто-Аякучо (штат Амасонас), в результате были убиты 37 заключенных, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам губернатора венесуэльского штата Амасонас Либорио Гаруйа, спецоперация власти по восстановлению контроля над исправительным учреждением началась около полуночи.

"Власти пытались восстановить контроль над тюрьмой, но заключенные противодействовали этому ... В результате произошла настоящая бойня", - сказал Гаруйа.

По данным источника, во время столкновений у здания тюрьмы находилось 105 заключенных.

Ранения получили 14 сотрудников полиции и военных.

Напомним, в результате мятежа в тюрьме на севере Мексики в городе Сьюдад- Виктория погибли семь человек, 13 пострадали.