В Хьюстоне из-за урагана "Харви" ввели чрезвычайное положение

В Хьюстоне ввели чрезвычайное положение из-за тропического шторма "Харви", который стал причиной наводнения, пишет BBC.

По данным Национальной метеорологической службы США, существует опасность "значительных наводнений" в районе Хюстона. Также сообщается о непрекращающихся ливнях в Виктори и Корпус-Кристи. В частности, в воскресенье утром дожди выпадали со скоростью от 10 до 15 см в час.

"Многие ручьи, реки и заводи вышли из берегов и преодолели бывший рекордный уровень", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что о стихийном бедствии объявили в 19 округах. В Хюстоне практически парализована работа транспорта. Жителям советуют переместиться в районы города, расположенные на возвышенности.

Мэр Хюстона Сильвестр Тёрнер призвал горожан не звонить по телефону в службу спасения, если ситуация не угрожает их жизни.

"Не выезжайте на дорогу, не считайте, что шторм закончился", - заявил политик.

Ожидается, что во вторник в Техас прибудет президент США Дональд Трамп. В настоящее время в регионе закрыли 250 дорог и магистралей.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вследствие мощного урагана "Харви" временно закрыли международный аэропорт имени Вильяма Хобби в городе Хьюстон, в Техасе,