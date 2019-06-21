В Киеве проверяют на заминирование еще четыре станции метро

В Киеве закрыли станции метро "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" из-за сообщения о заминировании, сообщила прессслужба столичного метрополитена в Facebook. При этом станцию "Крещатик" уже открыли.

"Станции "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадку на "Театральную" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении.

Указано, что станцию метро "Крещатик", которую "заминировали" утром, уже открыли на вход и выход.

Ранее советник министра внутренних дел Иван Стойко заявил, что подавляющее большинство сообщений о "заминировании" объектов в разных украинских городах поступают из России.

В 2018 году полиция получила почти 2,5 тысячи ложных сообщений о минировании. Две трети из них - 1708 - касалось объектов в Харьковской области. На втором месте оказался Киев (190 сообщений), на третьем и четвертом - Львовская и Одесская области, где было зарегистрировано 139 и 85 ложных сообщений соответственно.

В этом году количество таких сообщений рекордное, в Украине периодически "минируют" суды, станции метро, больницы, детсады, ТЦ, вокзалы, аэропорты и т.п.