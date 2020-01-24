В Китае число заболевших вирусом достигло почти 900 человек, 13 городов прекратили транспортное сообщение

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек.

Об этом сообщают китайские СМИ.

Кроме, из-за вируса уже умерли 26 человек.

Ранее сообщалось о 830 заболевших новой пневмонией и 25 умерших.

ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

В Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

Также, в Китае в 13 городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Власти приостановили транспортное сообщение с Уханем - столицей провинции Хубэй, закрыв в том числе аэропорт и железнодорожные станции для выезда. Также закрыти города Эчжоу, Чиби, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине. В Хуангане помимо этого перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения.

Ранее сообщалось, что китайские ученые нашли ближайших предков нового коронавируса. Им оказались вирусы летучих мышей и змей. Судя по всему, в организме змеи они образовали гибрид, который приобрел новый поверхностный белок и благодаря этому смог заражать клетки человека.