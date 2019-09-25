В Китае открыли крупнейший аэропорт в мире

Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин официально начал работу в Пекине. Об этом сообщает НВ.

Изначально предполагалось, что аэропорт начнет работу 30 сентября, но его удалось запустить раньше.

Дасин стал самым дорогостоящим проектом в истории китайской гражданской авиации, стоимостью около $13 млрд.

Строительство аэропорта началось в 2014 году и завершилось 30 июня 2019 года. Дасин расположен на юге Пекина в 46 км от центра города. Он имеет четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тыс. рейсов. Проект аэропорта предусматривает, что его пропускная способность к 2025 году сможет составить 72 млн человек. Также к этому сроку через него будут ежегодно доставлять до 2 млн т грузов.

Дасин - крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов. Его крыша признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта. По площади она равна 25 футбольным полям. Разработкой дизайна крыши занималась архитектор и дизайнер Заха Хадид.

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