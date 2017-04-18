В КНДР объявили, что будут запускать ракеты еженедельно

Северная Корея продолжит испытания ракет "на еженедельной, ежемесячной и годовой основе", невзирая на осуждение мировых держав и повышение военной напряженности в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по отношениям с США Хан Сон Рел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По его словам, если власти США будут "настолько глупыми, чтобы использовать военные средства", это приведет к "полномасштабной войне".

Между тем вице-президент США Майкл Пенс сообщил о "конце эры стратегического терпения" в отношении КНДР. По его словам, в отношении Северной Кореи возможны любые меры, и стране следует отбросить сомнения в решимости США быть вместе с союзниками".

Как сообщали "Комментарии", 16 апреля КНДР пыталась запустить ракету неустановленного типа, однако запуск оказался неудачным. Как заявили в командовании Вооруженных сил США, ракета взорвалась сразу после старта.

"РБК-Украина"