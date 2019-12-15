В Конгресс США внесли законопроект о нарушениях прав верующих Россией в Крыму и на Донбассе

Конгрессмены США из Хельсинкской комиссии внесли в Конгресс законопроект о поддержке свободы вероисповедания на территории Украины.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Авторы законопроекта отмечают, что Россия преследует мирные религиозные общины в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе агрессивнее, чем на территории России. Таким образом РФ нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод.

"Более пяти лет Россия незаконно оккупирует Крым и контролирует часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она командует. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их веру. Российские чиновники виноваты в этом, и этот законопроект поможет привлечь их к ответственности, - сообщил один из конгрессменов.

Нарушения в основном направлены против Православной Церкви Украины, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

Согласно законопроекту, президент США обязан принять во внимание нарушения прав верующих Россией при решении, вносить ли страну в перечень стран, действия которых вызывают особую обеспокоенность в этой сфере.

Напомним, Евросоюз констатировал ухудшение ситуации с правами человека в Крыму.

Также правозащитники сообщили, что российские оккупационные силы подвергли крымских татар и этнических украинцев, в частности, физическому насилию.