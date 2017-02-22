В Конгрессе США есть сильная поддержка продления санкций против РФ, - Иванна Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с американскими законодателями - Сенатором Ричардом Дурбином и Конгрессменом Майклом Куигли.

Главными темами разговора стали безопасность и реформы в Украине.

Вице-премьер-министр поблагодарила американских политиков за активное участие в продвижении интересов Украины в институтах США. "Вы являетесь одними из самых больших друзей Украины в Конгрессе США. Мы благодарны вам за поддержку наших людей и словом и делом", - сказала Иванна Климпуш- Цинцадзе.

В свою очередь Ричард Дурбин и Майкл Куигли заверили Вице-премьер-министра в дальнейшей поддержке нашего государства, в частности, в вопросе предоставления Украине в 2017 году помощи на сумму 350 миллионов долларов.

Сенатор Дурбин одобрительно отозвался о преобразованиях в Украине и заверил, что будет делать все от него зависящее, чтобы продолжить поддержку нашей страны. Отдельно он подчеркнул, что Украина сталкивается с агрессией во времена, когда происходят фундаментальные изменения: "На одном фронте у вас война с Россией, а на другом - с коррупцией".

Конгрессмен Майкл Куигли в свою очередь высказался за продолжение санкций против России. "Поддержка санкций является двухпалатной, двухпартийной и чрезвычайно сильной", - подчеркнул он.

ПРЕСС-СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА УКРАИНЫ

Кабінет Міністрів України

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