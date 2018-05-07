В Конгрессе США опубликуют рекламу из Facebook по "российскому делу"

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликует рекламные объявления из социальной сети Facebook, связанные с "вмешательством России" в президентские выборы США.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, объявления будут представлены в течении недели. Однако, срок публикации может сдвинуться, так как демократы не могут достичь соглашения с администрацией Facebook.

Стороны спорят о необходимости сокрытия информации о пользователях, которые прокомментировали эти рекламные объявления.

Как сообщал УНИАН, скандал вокруг крупнейшей интернет-соцсети мира вспыхнул после того, как СМИ сообщили, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей пользователей без их согласия. Как подозревают, Cambridge Analytica помогала штабу тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для предсказания политических симпатий избирателей, а также влияния на них. Марк Цукерберг извинился за скандал с разглашением данных пользователей Facebook, а также дал объяснения в Конгрессе США.