В Конгрессе США предлагают выделить Украине $150 млн для армии

Средства, которые в США предлагают выделить Украине на военные нужды, не могут быть потрачены на приобретение зенитно-ракетных комплексов.

Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил проект оборонного бюджета страны, который предлагает выделить Украине на военные нужды $150 млн. Об этом свидетельствует обнародованный текст проекта.

Документ предусматривает, что средства могут быть направленны на "обучение, снаряжение, летальное оружие оборонительного характера, логистику и разведку".

Но авторы проекта отметили, что за эти деньги Украина не может приобретать зенитно-ракетные комплексы.

Проект бюджета должна рассмотреть палата представителей Конгресса США, а затем ее должен одобрить президент страны.

8 декабря 2016 года Сенат США большинством голосов утвердил бюджет США на 2017 год, который предусматривает $350 млн помощи Украине в оборонной сфере. Бывший американский президент Барак Обама подписал этот документ.

