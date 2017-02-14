В конгрессе США призвали ФБР рассказать о контактах экс-советника Д.Трампа с РФ

Член палаты представителей конгресса США, демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что отставка Майкла Флинна с должности советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности все равно оставляет вопрос о его возможных связях с россиянами, другие демократы в конгрессе призвали к проведению брифинга по ситуации, заявив об обращении в ФБР и министерство юстиции по этому поводу, передает Reuters.

.Как отметил один из американских чиновников, отставка М.Флинна рядом с агрессией России в Украине и Сирии и оппозиция республиканцев в конгрессе относительно снятия санкций с России, "сняли" самого горячего у Д.Трампа сторонника по более мягкой позиции в отношении президента РФ Владимира Путина.

Отставка М.Флинна "менее вероятно внесет значительный курс на изменения в ближайшее время", сказал чиновник.

Другой чиновник заявил, что отставка М.Флинна может укрепить определенных секретарей в кабинете, в том числе министра обороны Джима Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона. При этом еще один чиновник сказал, что отставка М.Флинна может также усилить власть помощников президента Стива Бэннона и Стивена Миллера.

Демократы в конгрессе США выразили обеспокоенность по поводу событий вокруг М.Флинна и призвала к проведению засекреченного брифинга представителей администрации, чтобы объяснить, что произошло.

"Мы передаем этот запрос в министерство юстиции и ФБР в этот вечер", - сказали демократы от Мичигана Джон Коньерс и Элайджа Каммингс от штата Мэриленд.

Член палаты представителей конгресса США, демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что отставка М.Флинна не закрывает вопрос по поводу его контактов с россиянами.

"Администрация Трампа еще должна раскрыть, кто был в курсе разговоров Флинна с послом и действовал ли он по поручению президента или других должностных лиц, или с их ведома", - сказал А.Шифф.