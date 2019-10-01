В Конгрессе США требуют от адвоката Трампа документы о разговоре с Зеленским

Главы комитетов палаты представителей Конгресса США по разведке, надзору и иностранным делам запросили у адвоката президента Рудольфа Джулиани документы, связанные с разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Как сообщает "Радио Свобода", они требуют от Джулиани до 15 октября предоставить переписку, записи, электронные письма и пр., которые могли бы касаться "попыток президента и его администрации оказать давление на Украину с целью повлиять на президентские выборы 2020 года".

Кроме того, конгрессмены запросили информацию о внешней помощи США Украине, а также об усилиях по ее сдерживанию. Конгресс интересует, координировал ли Джулиани свои действия с представителями администрации Трампа.

Запросы были обоснованы словами самого Джулиани, который ранее говорил, что просил украинских представителей расследовать деятельность Джо Байдена - прямого конкурента Трампа на будущих выборах. Сам Джулиани впоследствии отказался от этих слов. Он неоднократно утверждал, что общался с представителями украинской власти в том числе по "вмешательству Украины в выборы 2016 на стороне противников Трампа".

Документы запрашиваются в рамках импичмента президента США.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора между президентами Украины и США. Согласно ей, Зеленский и Трамп говорили о расследовании против сына бывшего вице-президента Джо Байдена в США. До этого в палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского с целью повлиять на результаты выборов- 2020. 26 сентября Специальный комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы неназванного сотрудника разведки, который сообщил о давлении Трампа.

Позднее бывший генпрокурор Юрий Луценко назвал манипуляцией часть жалобы американского разведчика. Джулиани отреагировал на заявление Луценко.

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