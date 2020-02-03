В Кремле хотят приезда Эрдогана в аннексированный Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в понедельник, 3 февраля, что приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану посетить аннексированный Крым остается в силе, сообщает российское агентство ТАСС.

Так Песков отреагировал на обеспокоенность президента Турции относительно положения крымских татар на полуострове.

"Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам. Президент (России Владимир Путин - КР) неоднократно объяснял реальное положение Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника", - цитирует агентство Пескова.

В понедельник, 3 февраля, президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана прибыл в Киев. В рамках его визита состоятся его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также заседание совета по сотрудничеству и бизнес- форум.

Ранее власти Турции неоднократно заявляли о неизменности своей позиции в вопросе непризнания аннексии Россией Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа 2019 года провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Они говорили о войне на Донбассе, аннексии Крыма и преследовании крымских татар на полуострове, а также экономическом сотрудничестве и совместном строительстве дорог и аэропортов.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир". Власти России отрицают преследования по национальному и религиозному признаку.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму - это вымысел.