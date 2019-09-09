В Кремле напряглись и занервничали - Путин попался

Многолетняя борьба за освобождение украинцев из плена у путинской банды, наконец, дала пусть скромный, но результат. Международная коалиция таки поймала Кремль на "крючок" с "жирной наживкой", и возникли две интересные ситуации.

"Жирным опарышом", на который клюнул Кремль, стал Владимир Цемах, проходящий как свидетель по делу о рейсе МН17. Можно без преувеличений утверждать, если бы СБУ и украинские партизаны не вывезли бы Цемаха с оккупированной территории, то обмен пленными мог бы вообще не состоятся, или состоятся где-то под Рождество и Новый год. Москва могла и дальше "строить глазки" в ООН, в "нормандском формате" и на других площадках, и "тянуть резину", но помещение Цемаха в киевский следственный изолятор СБУ кардинально меняло всю картину мира и сильно портило нервы кремлёвской банде. Особенно с учётом того, что дата начала заседаний международного суда по сбитому в 2014 г. россиянами малазийскому Боингу известна - 9 марта 2020 г.

В такой ситуации некто предложил Кремлю идею выменять Цемаха и снять уйму проблем вместе с головной болью, созданной его показаниями и пребыванием в Киеве. Кремлёвским идея понравилась, но были сомнения, что в Киеве согласятся. Вместе с тем был и шанс, что в Киеве пойдут на всё, только чтобы спасти своих "рядовых Райанов".

Основание так считать давал факт обмена Порошенко в декабре 2017 г. 306 ихних на 74 наших в рамках обмена "всех на всех". Из ихних тогда 43 человека предпочли остаться в Украине, а не ехать под власть Кремля. Но в целом в Кремле тогда осталась довольны тем, что "кинула" нас при обмене и затем "заморозили" его вообще.

Теперь в Киеве на Банковой сначала поколебались, но затем проконсультировались и согласились включить Цемаха в список на обмен. В Кремле торжествовали, но уже в день обмена поняли, что лоханулись с Цемахом. Его выдачи сразу потребовали Нидерланды и тут даже до ведомства Лаврова дошло, что из-за Цемаха они влипли в затяжной конфликт с Нидерландами, а также Австралией, Бельгией, Великобританией и Малайзией, которые тоже будут требовать его выдачи следствию и суду. Москве отказывать Нидерландам от выдачи Цемаха крайне неудобно, - это не "киевскую хунту" на фиг посылать, когда она требует соблюдать перемирие. Нидерланды, разумеется, войну России из-за Цемаха не объявят, но отношения из-за него с этим важным для неё торговым партнером станут натянутыми и надолго. На любое обращение РФ к Нидерландам ей из Амстердама теперь будут задавать один и тот же вопрос: когда мы увидим у себя господина Цемаха для дачи показаний?

Этот вопрос журналисты уже в день обмена 7 сентября задали Марии Захаровой и Маша-Провокация, которая никогда себя не сдерживает в выражениях, очень скромно переадресовала всех с ним к Татьяне Москальковой, российской омбудсвуменше. Та перевела стрелки на Генпрокуратуру, но туда журналистов не пустили, так как она в РФ объект режимный с ограниченным посещением.

Теперь этот вопрос Москве будут задавать постоянно, и не только Нидерланды, а в ответ Кремль будет жаловаться на русофобию. Вариант выдать Цемаха как выжатый лимон Москве оказался гораздо более продуктивным, чем передать его Нидерландам. Не могу ничего сказать о Малайзии и Австралии, но СМИ Нидерландов, Великобритании и Бельгии отныне будут в своих заголовках частенько интересоваться, когда Цемах явится в Гааге и здоров ли он. В Кремле теперь будут напрягаться и нервничать не от того, что у них нет Цемаха, а от того, что он у них есть.

Вторую интересную ситуацию с этим обменом Путин и его кум Медведчук создали сами своей неуёмной активностью. Накануне обмена Медведчук слетал во Владивосток к Путину, чтобы попиариться и особый акцент в обмене сделал на Клыхе и Карпюке. Схема была простейшей: Путин не хочет менять этих "заядлых националистов и "бандеровцев", но я его уговорил, и их в список внесли. Резюме - "Слава Медведчуку и доброй Москве, которая может прощать тех своих врагов, которые ей враги больше, даже чем США".

Но подвёл её примитивизм. "Бандеровцы" не оценили заслугу Медведчука, а Офис Зеленского в день обмена официально заявили, что тот к нему никакого отношения не имеет. Не буду анализировать версию о том, что Клых и Карпюк - это давние агенты ФСБ и их захват ею в 2014 г. лишь часть операции по их внедрению на перспективу в политкум Украины. Гораздо интересней два аспекта, связанные с ними, обменом "всех на всех" и с самим Медведчуком.

В соцсетях Украины уже давно курсирует идея об обмене одного Медведчука на всех наших в российском плену. Действительно, Медведчук сейчас намного более "жирный опарыш", чем Цемах. До досрочных парламентских выборов реальный "вес" Медведчука был ниже, чем, например, у Вышинского, главреда "РИА Новости - Украина".

Для ФСБ он был кадр старый и ценный, но не настолько ценный, чтобы всё бросить и выменять его. Расчёт на то, что он кум Путина и тот за кума готов на всё, - абсолютно беспочвенный, поскольку сам Путин - это миф и совокупный медийный образ, а не реальный персонаж. Поэтому рассчитывать, что этот образ кинется выменивать своего медийного кума у злой и "кровавой хунты" было неперспективно. Но после парламентских выборов Медведчук солидно прибавил в "весе" и действительно стал лоснящимся политическим "опарышом".

Теперь он представляет для Кремля несомненную ценность как объект, обитающий в политикуме Украины и в её Верховной Раде. С другой стороны, у Кремля остались более 250 человек наших, которых надо вызволять. Но Москва отпускать их не хочет и вполне реальный способ её простимулировать к обмену "всех на всех" - предложить ей нового "жирного опарыша", до кондиции которого, наконец, дорос Медведчук. Можно сказать, в Украине открывается сезон по заготовке "опарышей" для последующего их обмена.

Самое забавное, в Кремле тоже будут рады, если Медведчук и другие потенциальные "опарыши" на обмен попадут под следствие и суд. Кремлю надо подпитывать миф о "кровавой киевской хунте". Но прошлая "хунта" никого не съела, даже Петю Симоненко с его тысячами коммунистов в застенках, а правительство Зеленского даже у кремлёвских пропагандистов не поворачивается язык назвать "хунтой". Так что, в Кремле одобрят не только разговоры об аресте Медведчука, но и сам арест. Если ни того, ни другого долго не будет, то Москва сама начнёт распространять слухи о грядущем аресте Медведчука и всей ОПЗЖ.

Москве нужны "невинные жертвы хунты" и Медведчук с Рабиновичем могут начинать готовиться на эту роль. Когда Медведчука "загребут" и затем предложат к обмену, то Москве будет сложно от него отказаться, поскольку она уже распиарила Медведчука и ОПЗЖ как "луч света в украинской тьме".

Собственно, Кремль не оставляет правительству Зеленского никакого другого шанс для продолжения обмена, кроме как арестовать Медведчука. Вопрос лишь в том, найдётся ли у Зеленского и окружающей его богемы политическая воля на такой шаг, или опять будет пахнущая продажностью и коррупцией песня о том, что спорт и искусство вне политики. Ленин и Лени Рифеншталь никогда бы не согласились с таким утверждением и были бы правы.

По своему недомыслию Кремль и Медведчук уже дважды "накатили мяч" Зеленскому для такого шага.

Во-первых, судилищем над Клыхом и Карпюком за их якобы участие в национально-освободительной борьбе чеченского народа с российским империализмом. В развитие этой темы Медведчука легко можно привлечь как пособника российского империализма по делу Василия Стуса. Если в РФ сажают борцов за национальное освобождение, то вполне логично, если в Украине начнут сажать российских империалистов. После 1991 г. Медведчуку, так сказать, "амнистия вышла", по этому его греху, но он сам стал ворошить прошлое.

Второй "накат" - стремление Медведчука прислониться к обмену пленными. Можно сказать, - доприслонялся, - пора уже реально в нём поучаствовать в качестве "жирной" наживки и стимула для Кремля. Чем раньше, тем лучше для него самого, пока его друзьям по "конторе" не пришла в голову идея сделать из него второго Бузину. Ситуацию, когда в Кремле решат, что мёртвый Медведчук может оказаться более полезным персонажем в информационной войне против Украины, чем Медведчук живой, полностью исключить нельзя.

Незаменимых людей, как известно, для Кремля не существует.

Сергей Климовский

историк и археолог

InfoResist.org

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