В Кремле нарушили обещание и отказались назвать лиц, выданных Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о тех, кого Украина передала России в рамках обмена 7 сентября.

Об этом сообщает Медуза.

Как отмечается, Пескову напомнили, что он сам обещал, что полный список будет озвучен позже. "Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую", - сказал он.

Также Песков не стал комментировать, получат российское гражданство украинцы, которые прибыли по обмену в Москву.

Отметим, среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были в частности бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах и обвиненный в госизмене руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Цемаха, который является фигурантом дела о сбитии рейса MH17, перед обменом допросили голландские следователи. Полный список, тех, кому Украина отдала России ради возвращения своих пленников, смотрите в эксклюзивном материале.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой - Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие. Полный список всех 35 освобожденных украинцев - смотрите по ссылке. Самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково".

После успешного завершения обмена и окончательного возвращения наших граждан из российских тюрем, многие медиа освещали это событие. Изменение настроений и риторики по украинско-российскому обмену можно увидеть по реакции медиа - ТСН.Тиждень исследовал.