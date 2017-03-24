В Кремле назвали абсурдными обвинения в адрес России в связи с убийством Вороненкова

В Кремле выразили надежду, что заявления, звучащие в Киеве в связи с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не станут причиной отказа от проведения серьезного расследования этого преступления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков таким образом прокомментировал утверждение украинской стороны, что убийца Д.Вороненкова был представителем российских спецслужб.

"Это абсолютно абсурдные обвинения. Надеемся, что они не означают отказа от проведения серьезного следствия, от выполнения серьезных следственных действий", - сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщалось, экс-депутат Госдумы РФ Д.Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.