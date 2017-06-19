В Кремле назвали санкции против Крыма нелегитимными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление санкций ЕС против Крыма на год

Санкции Евросоюза против Крыма, которые Совет Европы продлил на год, в Кремле не считают легитимными. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует еizvestia.com.

"Мы не согласны с этими санкциями. Мы не считаем их легитимными. Считаем, что санкции наносят вред самим странам, которые являются их инициаторами", - заявил Песков.

Ранее 19 июня Совет Европы своим решением продлил действие санкций в отношении Крыма и Севастополя на год. Решение приняли главы МИД стран- членов Евросоюза без обсуждения. Ограничения будут действовать до 23 июня 2018 года.

Санкции против Крыма подразумевают запрет на импорт в страны Евросоюза крымских товаров. Помимо этого, ограничительные меры запрещают инвестиции в экономику Крыма, а также касаются сферы туризма и экспорта в Крым европейских товаров и технологий.

По материалам Дождь