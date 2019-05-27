В Кремле назвали слухами сообщения об отставке Суркова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал слухами появившиеся на интернет-ресурсах сообщения о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков написал заявление об отставке.

25 мая Telegram-канал "Незыгарь" сообщил, что помощник президента РФ по сотрудничеству со странами СНГ, курировавший оккупированные территории - Абхазию, Южную Осетию и "Л/ДНР", ушел в отставку. Это достаточно близкий к Кремлю ресурс, публикующий информацию до ее официального попадания в СМИ. По информации канала, его место должен занять выдворенный из Беларуси экс- посол и КГБист Михаил Бабич. Об отставке Суркова также сообщила политик Ксения Собчак. По ее данным, он написал заявление еще две недели назад.

"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", - сказал Песков в ответ на вопрос, не планирует ли Кремль найти замену Суркову в качестве переговорщика по Украине в связи с решением кума Путина Виктора Медведчука сложить с себя такие полномочия.

Поскольку разговоры об отставке Суркова, в том числе и по болезни, велись давно, украинская сторона анализировала кандидатуру вероятной замены Суркову.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил о том, что даже в случае назначения бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича помощником президента России Владимира Путина, политика РФ относительно Украины не изменится.

Напомним, 30 апреля Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности посла в Беларуси Михаила Бабича, который был назначен на должность 24 августа 2018 года. Об отставке Бабича лично ходатайствовал президент Александр Лукашенко. МИД Беларуси обвинял посла РФ в попытке разрушить отношения Москвы и Минска.

По материалам: Интерфакс