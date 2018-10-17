В Кремле не подтвердили подготовку встречи Трампа и Путина во Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что вопрос о возможности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны «не ставился ни одной из сторон». Он отметил, что любая встреча президентов «была бы полезной», но не ведется «какой-либо подготовки» встречи 11 ноября.

Ранее сообщалось, что господин Путин примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут на Елисейских Полях в ноябре, и будет присутствовать на рабочем завтраке президента Франции Эмманюэля Макрона.

Дональд Трамп подтвердил желание встретиться с Владимиром Путиным. Он говорил о желании новой встречи с президентом России и после саммита в Хельсинки. Прошедший там 16 июля саммит стал первой полноформатной двусторонней встречей президентов двух стран. Позже советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что следующая встреча двух президентов пройдет в 2019 году — только после завершения расследования «российского дела». В октябре сообщалось, что лидеры двух стран могут встретиться в Финляндии на Арктическом саммите, который может пройти в середине февраля.