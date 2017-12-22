В Кремле отреагировали на предложение Порошенко усилить СЦКК офицерами из Франции и Германии

Предложение президента Украины Петра Порошенко включить в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) французских и немецких офицеров "подлежит общему согласованию", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия может вернуться в состав СЦКК, если "провокационные действия" со стороны Киева в отношении российских военных прекратятся. Тема возвращения представителей РФ обсуждалась с канцлером Германии Ангелой Меркель, добавил Песков.

"Действительно, тема вчера обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Меркель. Собственно, как мы и сообщили по итогам разговора, Путин говорил о нашей возможности рассмотреть такую возможность, если удастся заручиться пониманием того, что провокационные действия со стороны Киева в отношении наших военных прекратятся и им будет предоставлена возможность и обеспечены условия для выполнения своих функций", - сказал Песков.

Он также добавил, что предложение Порошенко включить в состав центра офицеров из Франции и Германии "подлежит общему согласованию".

Напомним, 18 декабря в МИД РФ заявили о том, что российские военные в совместном Центре по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) 19 декабря покинут территорию Украины. Центр был создан в 2014 году согласно договоренностям на уровне президентов Украины и России.

19 декабря российские военные из состава СЦКК пересекли границу с Украиной и вернулись в РФ.

Тем временем президент Петр Порошенко высказался за усиление состава СЦКК представителями Германии и Франции.

"О возможности восстановления работы СЦКК, думаю, что будет абсолютно полезно, когда мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по Нормандскому формату - немцев и французов", - сказал Порошенко.

В свою очередь Франция назвала эту инициативу преждевременной.

По материалам: Интерфакс-Украина