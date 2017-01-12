В Кремле отреагировали на заявление Тиллерсона о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Крыму и будут разъяснять свою позицию новой администрации США.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вчера на пресс-конференции Тиллерсон заявил, что Россия сегодня представляет угрозу. На вопрос, "есть ли у России законное право на Крым?", Тиллерсон ответил: "Нет, сэр".

Песков отметил, что "это та позиция, которую господин Тиллерсон изъявил в ходе обсуждения в соответствующей комиссии".

"Мы знаем, что обсуждение закончилось. Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию", - подчеркнул Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление Тиллерсона о том, что российская армия пересекла восточную границу Украины, и о необходимости США предоставить Украине оборонительное летальное оружие, Песков сказал: "Я оставил бы это без реакции".