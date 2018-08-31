В Кремле отрицают, что Путин угрожал Порошенко раздавить украинскую армию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает, что Владимир Путин угрожал Петру Порошенко на минских переговорах в феврале 2015 года.

Об этом пишет ТАСС.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, произносил ли Путин фразу "я раздавлю вас" в адрес Порошенко. "Я был практически на всех переговорах, я не слышал такой фразы", - заявил Песков.

"Что касается утверждений господина Олланда, то, поскольку я не читал и не знаю контекста, я не могу никак судить, что он имел в виду, в каком контексте", - добавил он.

Напомним, экс-президент Франции Франсуа Олланд в мемуарах описал ночь на 12 февраля 2015 года, когда принимались Минские соглашения. В книге говорится, что переговоры велись на повышенных тонах и "российский президент однажды так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави".