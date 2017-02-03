В Кремле ответили на претензии Лукашенко относительно нарушения Россией международных обязательств

В пресс-службе Путина заявления Лукашенко назвали "некорректными"

В Кремле отреагировали на возмущения президента Беларуси Александра Лукашенко относительно нарушения Россией своих обязательств в рамках Таможенного союза.

Так, россияне настаивают, что его претензии к РФ "некорректны", передает телеканал Дождь.

"Ассоциировать это (создание пограничных зон) с нарушением международных обязательств - мы считаем это некорректным, и мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем", - заявили в пресс-службе Путина.

Напомним, 1 февраля стало известно, что директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александ Бортников распорядился установить пограничную зону на границе с Беларусью. Ранее она отсутствовала по договору Таможенного союза.

Начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси Мария Веньшина заявила, что Россия приняла решение об установлении пограничной зоны с Беларусью без предварительного уведомления.