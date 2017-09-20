В Кремле ответили Трампу на призыв защищать суверенитет Украины

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства "последовательно отстаивает позицию о ценности и безальтернативности суверенитета всех стран". Об этом он сказал, комментируя выступление в ООН президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС.

По словам Пескова, Путин выражает готовность выстраивать прагматические отношения РФ с другими государствами.

"Ценность и безальтернативность в современном мире суверенитета для каждого государства Путин акцентирует постоянно и последовательно. Наш президент уже давно говорит о том, что, к сожалению, немногие страны в сегодняшнем мире могут позволить себе быть истинно суверенными", - сказал представитель Кремля.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций заявил о необходимости ограждать страны, их интересы и будущее, и противостоять угрозам суверенитета от Украины до Южно-Китайского моря.