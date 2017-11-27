В Кремле прокомментировали "мечту" Кадырова покинуть пост главы Чечни

По словам Пескова, Кадыров будет работать там, "где ему поручает президент страны"

Кремль отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что его "мечтой" является покинуть занимаемую должность.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, несмотря на слова об отставке, он считает, что руководитель республики будет делать то, что скажет ему Путин.

"Рамзан Кадыров не раз говорил, что является, образно говоря, членом круга единомышленников Путина. И в данном случае имеет намерение работать там, где ему поручает президент страны. Иного он не говорил. Из этого мы исходим. Рамзан продолжает оставаться действующим президентом республики", - цитирует его телеканал Дождь.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров заявил, что "мечтает" покинуть пост главы Чечни.