В Кремле прокомментировали отравление бывшего сотрудника ГРУ в Британии

В Кремле не располагают информацией относительно отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но, тем не менее, мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это могло быть связано. И поэтому давать какой-то комментарий я просто не могу", - сказал представитель Путина.

"Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", - добавил Песков.

Также он прокоментировал заявления о причастности к его отравлению российских граждан: эти подозрения "долго себя ждать не заставили", сказал Песков.

Он добавил, что России не поступало обращений о сотрудничестве в расследовании инцидента, но Москва открыта к взаимодействию.

Ранее BBC сообщила, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу после серьезного отравления неизвестным веществом.

Издание The Telegraph узнало, что Скрипаль ранее обращался в полицию с заявлением о том, что опасается за свою жизнь, а жена бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко сказала изданию, что ситуация со Скрипалем "очень похожа" на то, что произошло с ее мужем. Как известно, он умер в 2006 году в результате отравления полонием.

Загадочное отравление врага Москвы, которого там считают предателем. В Великобритании госпитализировали бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля. По данным британских СМИ, его отравили неизвестным веществом. 12 лет назад в России Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Лондона. Он якобы передал информацию в тайную разведку МИ-6 о российских шпионов, работавших под прикрытием в Европе.

Сергей Скрипаль до 1999 года служил в Главном разведывательном управлении, после чего вышел на пенсию в звании полковника. В 2004 году его задержали по подозрению в шпионаже в пользу Великобритании и через два года приговорили к 13 годам лишения свободы. Скрипаль был признан виновным в том, что с 1995 года передавал Секретной разведывательной службе Великобритании данные о сотрудниках российской разведки, работавших под прикрытием в Европе.

В 2010 году Скрипаль и еще трое осужденных в России были помилованы, после чего их обменяли на десятерых агентов российской разведки, раскрытых в США. После обмена Сергей Скрипаль стал жить в Великобритании.