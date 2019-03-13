В Кремле прокомментировали требование конгрессменов оценить доходы Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал одобренный Палатой представителей пакет законопроектов об активах Путина. В Кремле считают, что решение не внесет позитива в отношения между Москвой и Вашингтоном.

"Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять (на двусторонние отношения). Это продолжение недружественной, оголтелой русофобской линии. Это продолжение эмоциональной экзальтации", - цитирует его слова агентство "Интерфакс".

"Любой специалист, который хоть немного знает новую и новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам накал русофобии будет только нарастать", - добавил Песков.

12 марта нижняя палата Конгресса США приняла четыре законопроекта, направленные на противодействие российским властям. Среди них - запрет признавать российскую юрисдикцию над оккупированным Крымским полуостровом, а также требование провести международное расследование обстоятельств убийства Бориса Немцова, застреленного в 2015 году российского оппозиционного политика. Один из них требует от директора Национальной разведки США предоставить за полгода отчет о доходах Владимира Путина.

Ранее на сайте Конгресса США обнародовали законопроект по введению дополнительных санкций в отношении РФ. Авторы двухпартийной инициативы предлагают, в частности, запретить сделки с новым суверенным долгом России продолжительностью более 14 дней. Под санкции попадают финансовые институты РФ, которые, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Предусматриваются также санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ- проекты за пределами России. Запрещаются вложения в такие проекты стоимостью от 1 млн долларов (или от 5 млн долларов суммарно на протяжении года). "Северный поток-2" в законопроекте не упоминается.

Кроме того, должны быть введены санкции в отношении "политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина". Через полгода после вступления закона в силу разведка должна отчитаться "о личном состоянии и активах Владимира Путина".

Сенаторы также предлагают в ответ на агрессию России против Украины ввести ограничительные меры против российского кораблестроительного сектора. По материалам: Meduza