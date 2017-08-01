В Кремле прокомментировали возможность поставок оружия США в Украину

В Кремле призвали стороны, претендующие на роль в урегулировании кризиса на востоке Украины, избегать действий, которые провоцируют рост напряженности. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы считаем, что все стороны, особенно те страны, которые претендуют на роль в урегулировании, должны избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать рост напряженности в и так непростом регионе", - прокомментировал Песков информацию СМИ о том, что Пентагон и Госдепартамент США подготовили план поставок вооружения в Украину.

Песков также добавил, что эти "гипотетические рассуждения вряд ли должны быть поводом для комментариев".

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Государственный департамент и Министерство обороны США разработали план поставок оборонительных вооружений Украине и добиваются его одобрения Белым домом. Как сообщает издание, официальные лица считают, что поставки оружия Украине позволят предотвратить агрессивные действия Кремля на востоке страны.

По материалам: ТАСС