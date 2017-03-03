В Кремле прокомментировали возможность признания "ЛДНР" частью России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность признания "ЛДНР" Россией, сказал, что это будет решать Владимир Путин

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на "РИА Новости".

"Отвечая на ваш вопрос, могу сказать одно: по конституции внешняя политика Российского государства определяется главой государства, а именно президентом Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания "ЛДНР" Россией и об условиях, при которых это может произойти.

Как сообщала "ДС", 18 февраля Путин подписал указ, которым признал "паспорта ЛДНР".