В Кремле прокомментировали введение со стороны США санкций за кибератаки

В Кремле заявили, что администрация действующего президента США Барака Обамы, расширив санкции против РФ, хочет "нанести удар по внешнеполитическим планам" избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем, что подобное решение было принято администрацией США и Обамой лично, в настоящее время мы изучаем эти заявления и опубликованную информацию. Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения и санкции необоснованными, незаконными с точки зрения международного права", - сказал Песков.

"Мы категорично не согласны с какими-либо беспочвенными обвинениями, которые были озвучены в адрес российской стороны. С нашей точки зрения такие действия Вашингтона и действующей администрации является проявлением непредсказуемой и агресивной внешней политики", - добавил он.

Он подчеркнул, что такие действия действующей администрации, которой осталось работать три недели преследует две цели.

"Это окончательно испортить и без того лежащие на дне российско- американские отношения, а также нанести удар по внешнеполитическим планам будущей администрации и избранного президента США", - сказал Песков.

По его словам, будущему президенту и администрации навязывается модель поведения, но пока не понятно, согласен ли Трамп с ней или нет.

Песков пообещал адекватный ответ США со стороны российской стороны.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр, а также 6 физлиц.

Reuters также сообщает, что Соединенные Штаты в четверг приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью- Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве.