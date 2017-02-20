В Кремле считают, что признание паспортов ОРДЛО не нарушает "Минск"

Признание Россией так называемых документов террористических организаций ЛНР/ДНР не противоречит международному праву и минским соглашениям.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента Р Ф Дмитрия Пескова.

"Никакого нарушения международного права здесь нет, никакого нарушения минских договоренностей также. И нет никакого повода для обострения ситуации", - заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ.

Он подчеркнул, что "именно эти фактически выданные документы, исходя из гуманитарных соображений, будут приниматься здесь (в России, - ред.)".

"Это не документы официально признанного государства, это де факто выданные на территории региона", - добавил пресс-секретарь президента.

18 февраля Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

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