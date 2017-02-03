В Кремле заявили, что не признают паспорта "ДНР" и "ЛНР"

Если их и принимают в госучреждениях или частных компаниях, то только в качестве удостоверений личности "из гуманитарных соображений"

В Кремле заявили, что никогда официально не признавали действительными паспорта "ЛНР" и "ДНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

"Нет, никаких признаний не было", - заявил Песков.

Он добавил, что отдельные компании принимают документы, выданные на оккупированных территориях Донбасса, но только в качестве подтверждающих личность "из гуманитарных соображений".

"Это не официальное признание паспортов. Речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными органами власти, местными органами власти, а также различными компаниями исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса", - сообщил пресс-секретарь Путина.

Напомним, 16 марта 2016 года террористическая организация "ДНР" начала выдавать жителям оккупированных районов Донецкой области свои "паспорта".