В Кремле заявили, что не считают захваченных в Черном море украинских моряков военнопленными

В Кремле заявили, что не считают захваченных в нейтральных водах Черного моря украинских военных моряков военнопленными.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе УНИАН заявление моряков о том, что они являются военнопленными.

"Военнопленных здесь не находится. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие. Мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных. Никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет. Речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, по информации адвоката Николая Полозова, по состоянию на 27 декабря все 24 военнопленных украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными.

УкропNews.com

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