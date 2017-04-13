В Кремле заявили, что Путин и Тиллерсон подробно не обсуждали ситуацию в Украине

В Кремле заявили, что во время встречи президента РФ Владимира Путина и секретаря Госдепа США Рекса Тиллерсона ситуация в Украине детально не обсуждалась, а в целом говорить о сдвигах в отношениях США и России рано.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя переговоры в Москве 12 апреля.

"Нет, нельзя, пока рано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить о каком-то сдвиге в отношениях России и США после встречи Путина и Тиллерсона.

"Мы надеемся, что этот анализ станет известен президенту США, по крайней мере, это даст понять, что, с нашей точки зрения, в предыдущие несколько лет привело нас в такой двусторонний тупик", - сказал Песков.

По его словам, подробно обсуждалась Сирия, и Путин изложил российское видение ситуации и перспективы ее развития.

На вопрос УНИАН, обсуждалась ли ситуация в Украине, Песков ответил: "Пунктирно так, детального обсуждения не было". По его словам, в целом "разговор можно назвать конструктивным", и есть понимание необходимости поддерживать диалог для поиска решения вопросов.

Песков также сообщил, что вчера возможна встреча Путина и президента США Дональда Трампа не обсуждалась.

При этом он отметил, что фото и видео встречи Путина и Тиллерсона распространяться не будет, поскольку "медийное освещение не проводилось".

Как сообщал УНИАН ранее, секретарь Госдепа США Рекс Тиллерсон 12 апреля прибыл с рабочим визитом в Россию и провел рабочую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что не будет встречаться с российским президентом.

Однако позже Тиллерсон все же встретился с Путиным.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон общался с президентом РФ Владимиром Путиным более двух часов, переговоры вышли "правдивыми" и "откровенными". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Это был длинный день. Мы провели переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. И как только состоялась длительная, более двух часов, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры вышли основательным, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений, взаимодействия в международных делах", - сказал Лавров.

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