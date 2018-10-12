В Кремле заявили, что РФ не является стороной конфликта на Донбассе

В Кремле отреагировали на заявление Порошенко о использовании украинскими военными всех сил и средств на Донбассе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации (РФ) Дмитрий Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как сообщается, Песков, комментируя вчерашнее заявление президента Украины Петра Порошенко о использовании украинскими военными всех сил и средств на Донбассе, заявил, что это "приведет к нагнетанию напряженности на юго- востоке Украины".

"Безусловно, это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые на самом деле и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной. Естественно, подобные шаги ведут лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности в зоне соприкосновения", - заявил он.

При этом, Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе и не станет как-либо отвечать "на возможное применение оружия Киевом на Донбассе".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что выступая перед участниками межнациональных военных учений "Чистое небо-2018", президент Украины Петр Порошенко заявил, что он разрешает и приказывает применять все силы и средства для огня в ответ для защиты жизни военных на Донбассе.

Добавим, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что США хотели бы, чтобы Россия приняла принципиальное решение остановить конфликт на Донбассе.