В Кремле заявили о чудовищном дефиците диалога между Россией и США

У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не сложились особые отношения, потому что для этого не было возможности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Есть ли "химия" с Трампом? Есть ли какие-то особые отношения с Трампом? Не думаю. Пока не было возможности. <…> Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга. Суть обсуждений, постановка некоторых вопросов в те редкие моменты общения между лидерами России и США не всегда находили свое отражение в реальных действиях. Это, конечно, разочаровывает»,— сказал представитель Кремля в программе Первого канала «Большая игра».

По словам господина Пескова, речь идет «о настрое, который чувствовался во время разговоров лидеров двух стран». «На практике дефицит, чудовищный дефицит этого диалога чувствуется и сейчас. То есть, к сожалению, этот настрой не нашел своей формализации, не нашел реального применения на практике. Что это означает? Означает ли это, что… президент (Дональд Трамп.— “Ъ”) не может в полной мере поделиться своим настроем на диалог с русскими? Это, скорее, не наша проблема»,— убежден Дмитрий Песков.

Он напомнил слова господина Путина о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном самые разные проблемы вопреки имеющимся разногласиям. «Если он (Владимир Путин.— “Ъ”) говорит, значит, он может реализовать это свое решение на практике. С американской стороны пока мы по-прежнему ощущаем дефицит (намерений вести диалог.— “Ъ”)»,— отметил представитель Кремля.

Как утверждает господин Песков, желание России «выстраивать диалог с американцами натыкается на глухую стену». «Но все равно мы не намерены опускать попытки, исходя, прежде всего, из наших собственных интересов, искать пути для налаживания и реанимации диалога с Вашингтоном»,— добавил пресс-секретарь президента РФ. Он уточнил, что подготовки ко второй встрече лидеров двух стран пока не ведется.

Напомним, прошедший 16 июля в Хельсинки саммит стал первой полноформатной двусторонней встречей президентов двух стран. Позднее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что следующая встреча двух президентов пройдет в 2019 году. Сам Дональд Трамп неоднократно подтверждал желание снова встретиться с Владимиром Путиным. Президент России считает «нормальным и профессиональным» диалог с американским коллегой.