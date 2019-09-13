В Кремле жестко ответили на заявление Зеленского о санкциях против России

В Кремле ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому на его заявление о необходимости продолжать санкционный режим против России. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующее заявление президента Украины.

"Негативно (оцениваем слова Зеленского)", - сказал Песков.

По его словам, санкции - это обоюдоострое оружие, которое никому не идет на пользу и не помогает решению проблем.

"В целом санкции не несут ничего хорошего ни тем странам, против кого вводят санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", - сказал Песков.

Напомним, сегодня, 13 сентября, Владимир Зеленский призвал Запад продолжать санкционное давление на Россию до окончательного восстановления мира в Украине. В то же время его возмущает, что некоторые страны хотят снятия санкций. Об этом он сказал во время выступления на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Он напомнил Западу, что пока некоторые страны и политики думают о финансовой выгоде от сотрудничества с Россией, Украина теряет самое ценное в противостоянии российской агрессии.

"Я не устаю повторять нашим мировым партнерам, которые нам помогают, но иногда они думают про снятие санкций. Вы теряете деньги, серьезно? Простите - мы теряем людей", - изумленно сказал Зеленский и добавил, пока мир не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 сентября Совет Евросоюза принял решение о продлении на полгода персональных санкций в отношении 170 лиц и 44 компаний, причастных к агрессии России против Украины.

Отметим, активными сторонниками "прощения" России обычно выступают Италия, Австрия, Германия, а также отдельные политики в ЕС. Например, немцы заинтересованы в строительстве "Северного потока - 2" и в первую очередь думают о своей экономической выгоде. А в июне Парламентская ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций и позволила россиянам вернуться в организацию, хоть Москва и не выполнила ни одного условия в отношении Украины. Позже Зеленский тонко "потроллил" желающих снять санкции с России.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.