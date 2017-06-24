В крупнейшей мечети мира планировался теракт

В Мекке в Саудовской Аравии предотвращен террористический акт против паломников.

Об этом сообщает Reuters.

"Спецслужбы Саудовской Аравии сорвали нападение на мечеть Аль-Харам в священном для мусульман городе Мекка", - говорится в сообщении.

Две группы террористов были обнаружены в Мекке и еще одна - в соседней Джедде. Целью террористов должны были стать паломники, находившиеся внутри мечети. "Смертник, который должен был привести в действие взрывной механизм, подорвал себя, когда силовики окружили его тайник", - пишет Reuters.

В результате спецоперации были задержаны пятеро боевиков, среди которых одна женщина.

Как сообщал Укринформ, 21 июня боевики террористической организации "Исламское государство" взорвали соборную мечеть "Ан-Нури" в иракском Мосуле.