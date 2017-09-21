В Латвии около границы зафиксировали два военных самолета РФ

В Латвийской республике около границы зафиксировали два военных самолета Российской Федерации (РФ) Су-27. Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных силы Латвии в Twitter.

"Два российских истребителя Су-27 были зафиксированы 20 сентября 2017 года вблизи границ Латвии", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, российские военные самолеты были зафиксированы над нейтральными водами Балтийского моря у внешней границы территориальных вод Латвии.

20.09. patrullidmašinas virs Baltijas juras neitr. udeniem pie LV terit. juras robezas identificeja Krievijas BS lidmašinas 2xSU-27 - NBS (@Latvijas_armija) September 21, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что РФ начала вывод войск из Беларуси после российско-белорусских учений "Запад-2017". На железнодорожной станции Верейцы под Осиповичами началась погрузка российской военной техники, которая была задействована в учениях на полигоне Осиповичский.

Так, загружается эшелон с российской военной техникой. На станции около 50 танков различной модификации. Отмечается, что 37 из них уже погружены.