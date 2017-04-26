В Липецке начали ликвидацию кондитерской фабрики Roshen: уволят около 700 человек

В Липецке начали увольнять сотрудников кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко. Без работы останутся около 700 человек, об этом сообщил первый заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей, передает "Комсомолка".

"Людям произвели расчет, выдали документы. Теперь они встанут на учет в центр занятости. В принципе, у них достаточно выгодные условия сокращения, поэтому устраиваться на новую работу они не спешат. За первые 2 месяца они получают так называемое выходное пособие в размере прежней зарплаты, если не найдут за этот период работу, то столько же получат и за 3-й месяц. А далее уже только пособие в размере 4900 рублей. Но мы ведем активную работу с людьми, разъясняем, что лучше как можно быстрее подыскать себе новую работу, предлагаем вакансии. Многие интересуются переобучением", - рассказал Кирей.

Первых 85 работников рассчитали в понедельник. Вторую партию сотрудников рассчитали во вторник, 25 апреля. В Сенцово будут уволены еще около 85 человек, а в среду начались увольнения в здании фабрики в Липецке на улице Доватора.

"Отметим, что средняя зарплата сотрудников предприятия составляла 30-34 тысячи рублей. Конечно, зарплаты на предлагаемые вакансии в липецких Центрах занятости будут гораздо ниже", - отметили в издании.

Напомним, в начале года руководство предприятия объявило о закрытии производства "по экономическим и политическим причинам", а официальное закрытие фабрики состоялось 24 апреля.