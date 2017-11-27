В Литве подготовили проект передачи Украине вооружения почти на 2 млн евро

27 ноября 2017, 11:50
 В мире Источник: Зеркало недели. Украина

Литва планирует передать Украине вооружение стоимостью почти два миллиона евро (1,93 млн).

Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Министерством обороны Литвы, опубликован на странице электронного парламента, сообщает "Радио Свобода".

Согласно приложению к постановлению, Украине передадут семь тысяч автоматов Калашникова, почти два миллиона патронов, свыше 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другую военную технику.

В настоящее время проект постановления правительства Литвы направлен на рассмотрение Министерству финансов и Министерству иностранных дел страны.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о том, что на данный момент Украина получила летальное оружие только от Литвы.

"С первого дня российской агрессии... мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь в виде летального оружия. Нам такую помощь предоставила пока только Литва. Мы продолжаем ждать и готовы к получению летального оружия. Но для этого нужно решение не наше, а стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку", - сказал Полторак журналистам на выставке вооружений в центре Киева.

В начале октября в Украину для участия в военно-учебной операции отбыла группа литовских военных инструкторов из батальона драгун в Клайпеде. Это уже вторая группа военных, состоящая из представителей батальона.

По материалам: Радіо Свобода

 
Источник: Зеркало недели. Украина
 
 
 