В Литве силовики учились отражать нападение "зеленых человечков"

Во вторник, 11 апреля, в Литве пограничники, полицейские и сотрудники общественной безопасности учились отражать действия диверсантов на государственной границе, сообщает Delfi.

По полученным данным, провести учения дал распоряжение министр внутренних дел Эймутис Мисюнас. Силовики пытались реагировать на нелегальное пересечение специальными силами недружественного Литве государства границы, с дальнейшим захватом одной из погранзастав, и комиссариата полиции.

"Имитировалось вторжение зеленых человечков на территорию Литвы, высадка из поезда", - отметил Мисюнас.

Стоит отметить, что в МВД не сообщили точное число задействованных в учениях силовиков.

"Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее было поставлено в известность только руководство полиции, Службы охраны госграницы Литвы и Службы общественной безопасности. Рядовые сотрудники, операторы Единого центра помощи заранее не знали, что это учения", - заявил глава МВД Литвы.

При этом он подчеркнул, что с помощью учений проводилась проверка взаимодействия между силовыми ведомствами.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Центр передового опыта НАТО по энергобезопасности запланировал провести совместные учения с украинскими институтами с моделированием конкретных сценариев противодействия информационным, техническим, кибернетическим или военным атакам в сфере энергобезопасности.