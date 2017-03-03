В Ливии освобождены четыре украинских моряка

Ливийские власти отпустили из-под стражи задержанных в июне 2016 года четверых украинских моряков, членов экипажа танкера Temeteron.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

"2 марта 2017 года благодаря усилиям украинских дипломатов ливийскими властями были освобождены из-под стражи четверо граждан Украины - членов экипажа задержанного в июне 2016 года судна TEMETERON. Наши соотечественники уже вернулись на Родину", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что дипломаты продолжают работать над освобождением других граждан Украины, которые удерживаются в Ливии. В связи с нестабильной ситуацией в этой стране МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ливию.

Напомним, летом 2016 года в Ливии задержали танкер с украинцами. Позже в МИД Украины подтвердили наличие пятерых граждан на борту задержанного танкера Temeteron.