В Лондоне многотысячные демонстрации против выхода из ЕС

Тысячи людей прошли маршем по Лондону в субботу, чтобы выразить протест против выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщает Reuters.

Люди вышли на улицы за четыре дня до того, как премьер-министр Тереза Мэй должна официально запустить механизм Brexit.

Марш под лозунгом "Unite for Europe" (Объединимся для Европы) завершился митингом на площади возле парламента, где на этой неделе произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека.

Участники марша почтили минутой молчания в память о погибших в начале демонстрации.

Активисты размахивали флагами ЕС и плакатами с лозунгами вроде "Какой план?" и "Остановите Brexit".

It's only a small march they said... #Marchforeurope2017 #UniteForEurope pic.twitter.com/YP3fs3w7S9 - StandUpMag (@StandUpMag_) 25 березня 2017 р.

На некоторых плакатах были надписи "с Днем рождения ЕС" - сегодня отмечается 60-летие подписания Римского договора.