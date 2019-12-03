В Лондоне стартует юбилейный саммит НАТО: обсудят Китай и агрессию РФ против Украины

Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует двухдневный саммит стран НАТО, приуроченный к 70-й годовщине создания Альянса.

Ожидается, что лидеры 29-стран-участниц Альянса обсудят увеличивающееся влияние Китая на глобальный процессы, ситуацию с российской агрессией против Украины, а также перспективы освоения космоса.

Кроме того, во время переговоров будет затронут вопрос финансирования оборонных инициатив, ведь ранее США анонсировали сокращение своих взносов в бюджет Альянса.

Во вторник лидеров стран Альянса в Букингемском дворце примет королева Елизавета II.

Саммит проходит на фоне нарастающего североатлантического скептицизма Дональда Трампа и резких заявлений Эммануэля Макрона о "смерти мозга" Альянса.

Проверь свой мозг, он умер: Эрдоган о заявлении Макрона по поводу НАТО Axios: Трамп раздражен словами Макрона о "смерти мозга" НАТО

Кроме того, по данным Reuters, Турция отказывается подписывать оборонный план по защите восточноевропейских стран на случай вторжения РФ.

В Брюсселе надеялись, что во время саммита план будет одобрен странами- участницами.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также отправился в Лондон, где он примет участие в конференции NATO Engages, которая состоится в рамках встречи лидеров государств стран-членов Альянса.

НАТО, Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization) - военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан в 1949 году, первая штаб-квартира располагалась в Лондоне.